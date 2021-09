Opta – Koulibaly raggiunge un record insolito per un difensore: i dettagli

Quarta vittoria di fila in campionato per il Napoli e punteggio pieno che permette, almeno per ora, il primo posto in solitario. In queste prime 4 gare spunta il nome di Kalidou Koulibaly, già decisivo contro la Juventus con la sua rete che ha permesso agli azzurri di portare i tre punti a casa. Nella festa di ieri sera c’è anche la sua marcatura, grazie a un gran destro infilato sotto la traversa.

A tal proposito OptaPaolo, agenzia di statistiche, ha pubblicato una curiosità riguardante proprio il senegalese: Koulibaly ha trovato il gol in due match consecutivi per la prima volta in carriera in Serie A. Un traguardo un po’ insolito per un difensore.