Italiano: ” Siamo stati per buona parte della sfida all’altezza dell’ Inter. Dobbiamo essere più lucidi sotto porta”

Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, è intervenuto a Dazn al termine della sfida contro l’Inter, dalla quale non è uscito vittorioso. Ecco le sue parole:

” Siamo alla quinta giornata di campionato e credo penso che bisogni guardare il bicchiere mezzo pieno. Per 70′ siamo stati all’altezza dei campioni d’Italia, abbiamo avuto molte palle gol per andare sul doppio vantaggio, ma quando le sprechi loro ne approfittano. Usciamo tra gli applausi nonostante il risultato e questo per me vale tanto“.

Alla domanda sulle possibili ambizioni europee della Fiorentina, Italiano ha risposto così:

“Il nostro obiettivo è salvezza. Per come la Fiorentina ha vissuto la propria storia recente, è fondamentale concentrarci su quell’obiettivo. Per arrivare in Europa dobbiamo migliorare sulla mentalità e sulla finalizzazione.“