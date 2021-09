L’Inter di Inzaghi continua a stupire: vittoria importante in rimonta al Franchi su un’ottima Fiorentina, per 3 a 1. I nerazzuri dopo un primo tempo non positivo, sotto di un gol di Sottil per i viola, ha reagito nella ripresa trovando prima il pareggio con Darmian e subito dopo il solito Dzeko su calcio d’angolo salta più in alto di tutti, firmando il 2a1. Chiude il match, Ivan Perisic con un gol a porta vuota.