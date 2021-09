Sono tanti gli elogi sui giornali nazionali all’indomani della sfida vinta dal Napoli in casa dell’Udinese per 0-4. Anche Il Messaggero Veneto commenta la vittoria azzurra con un titolo esorbitante “Questo Napoli va troppo forte: primo stop per l’Udinese”, dimostrazione di come la squadra di Spalletti stia stupendo davvero tutti in questo inizio di stagione.