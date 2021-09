GdS, Vocalelli: “Il Napoli è lo stesso dello scorso anno, ma sembra tutto così diverso”

Alessandro Vocalelli, giornalista, ha parlato del Napoli di Spalletti nel suo approfondimento per La Gazzetta dello Sport. Ecco cosa ha scritto:

“Difficile fare bilanci e trarre conclusioni dopo sole 4 giornate, ma ci sono indizi, e non solo risultati, che non possono e non devono passare inosservati. Inter e Milan lo sanno bene: sono state la prima e la seconda della passata stagione e quest’anno continuano ad essere in prima fila a dimostrazione che il loro progetto continua. Ma questo inizio di campionato ci ha anche raccontato di un inserimento, tra le avversarie, del “nuovo” Napoli di Spalletti, capace intanto di arrampicarsi al primo posto a punteggio pieno. Gli azzurri hanno la forza e le idee che il suo allenatore sta trasmettendo. È un “nuovo” Napoli, perché la squadra è praticamente la stessa dello scorso campionato, con Anguissa, ma tutto sembra così diverso”.