Galante: “Spalletti allenatore solido, porterà risultati anche a Napoli”

A Stadio Aperto, programma pomeridiano di TMW Radio, è intervenuto Fabio Galante, ex giocatore dell’Inter e attuale osservatore per i nerazzurri. Di seguito le dichiarazioni:

“Spalletti è un allenatore che ha portato risultati dovunque. Ha trovato una buona base a Npoli e, un allenatore dal calibro come lui, i successi possono arrivare forse già da questo campionato. Attualmente non ci sono favorite: le milanesi traballano, così come le romane, la Juve è un pò in crisi e questo può essere il momento giusto per il Napoli.”