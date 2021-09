Il Financial Times, tabloid americano, ha riportato una notizia concerne il servizio di streaming DAZN e la possibilità di allargare la sua copertura nel globo. La società diretta dal magnate Len Blavatnik sembra pronta ad acquistare BT Sport, principale concorrente di Sky nella terra d’Albione riguardanti i diritti televisivi. La trattativa è in stato avanzato ma, secondo la legge, dev’esserci anche il benestare della tv di Murdoch affinché vada in porto l’affare.