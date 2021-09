FOTO – La SSC Napoli festeggia la 100° presenza in maglia azzurra di Mario Rui!

La convincente vittoria per 4-0 del Napoli in casa dell’Udinese, è stata motivo di orgoglio e di festeggiamenti per tanti calciatori azzurri. Tra questi ci sono sicuramente i due terzini titolari della squadra di Spalletti: Di Lorenzo e Mario Rui. Entrambi infatti, nella giornata di ieri alla Dacia Arena, hanno raggiunto il grande traguardo delle 100 presenze in magli azzurra! Il terzino di Matera, avendo un account social molto attivo, ha postato la fotografia dell’obiettivo raggiunto. Per il portoghese invece ha dovuto pensarci direttamente la SSC Napoli. Infatti sui social spunta la foto di Mario Rui che arriva anche lui all’ambito traguardo. Di seguito lo scatto in questione:

100ª partita in Serie A con la maglia del Napoli per Mario Rui! 💪⁰Super Mario! 🚀



💙 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/bDqy6GAaJT — Official SSC Napoli (@sscnapoli) September 21, 2021