Un grande vittoria per il Napoli ieri sera, che ha risposto presente alla ghiotta occasione di prendersi il primo posto in solitario. Sicuramente un Napoli diverso rispetto allo scorso anno, soprattutto dal punto di vista mentale. A dimostrarlo anche le parole di Fabián Ruiz, che a fine partita ha espresso il suo orgoglio per il tanto lavoro che c’è stato dietro questa vittoria. Il commento:

“Orgoglioso di questa squadra e di tutto il lavoro che c’è dietro questa vittoria!“