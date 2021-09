Di Marzio: “Lavoro egregio di Spalletti. Elmas sta esplodendo”

A TMW Radio, durante Maracanà, è intervenuto l’ex allenatore del Napoli Gianni di Marzio:

“Sottolineo il lavoro di Spalletti, sta dando tanto entusiasmo alla squadra nonostante i pochi innesti. Anguissa sta dando tanto equilibrio in mezzo al campo, Osimhen fa impressione. Ho visto un Napoli messo bene in campo, non l’avevo mai visto così aggressivo, con Fabian Ruiz ritornato ai suoi livelli. E’ cresciuto in tutti i sensi Elmas, il centrocampo a tre ha retto bene la situazione. E’ un Napoli che può lottare per qualcosa d’importante ma va risolto il problema del contratto di Insigne”.