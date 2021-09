Dalla Spagna – Barcellona, se va via Koeman, due italiani pronti a sostituirlo: i dettagli

Posizione in bilico per Ronald Koeman al Barcellona dopo il ko all’esordio in Champions League contro il Bayern ed il pareggio contro il Granada nel monday night della Liga. La società sta già lavorando sul piano B, ovvero sul nuovo allenatore in caso di esonero dell’olandese. E se il Mundo Deportivo assicura che almeno fino a giovedì non ci saranno cambi, altri organi di stampa spagnoli non ne sono così certi. Tra i possibili sostituti ci sarebbe anche Andrea Pirlo. In elenco anche un altro italiano, ma vista la situazione economica del club azulgrana, l’ipotesi Antonio Conte, libero dopo la rescissione del contratto con l’Inter, sembra molto complicata.