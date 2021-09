Da Udine difendono i cori contro Napoli: “Non c’è spazio per l’ironia!”, Alvino non ci sta: “Ma facitece ‘o piacere”

Torna il pubblico agli stadi e non mancano, purtroppo, i soliti cori discriminatori verso Napoli da parte di alcune fazioni della tifoseria avversaria. È successo ieri sera a Udine, dove per alcuni tratti della partita si sono sentiti forti e chiari questi canti che molti definiscono “ironici”.

A tal proposito, a difendere la tifoseria bianconera, è intervenuto il Messaggero Veneto, che ha parlato di ironia riferendosi ai cori intonati ieri sera. In particolare, a stupire è il titolo dell’articolo: “Non c’è spazio per l’ironia“, ma anche una frase: “Al terzo gol esplode la gioia napoletana, come la rabbia sull’altro: ‘Oh Vesuvio lavali col fuoco’. Ahinoi: materiale per il giudice sportivo“.

Carlo Alvino, noto giornalista napoletano, non ci sta e risponde a tono sul suo profilo twitter, pubblicando la foto dell’articolo e scrivendo: “Vergognatevi! Ironia? Ma facitece ‘o piacere!“