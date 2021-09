Franco Causio, ex giocatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio KissKiss Napoli:

“Ritengo che Spalletti sia l’allenatore ideale per questo Napoli. Sta dimostrando di essere il tecnico giusto per una squadra forte come quella azzurra, in una piazza molto calda come quella di Roma. Riesce a giostrare anche dal punto di vista tattico alternando 4-3-3 e 4-2-3-1. Conosco bene Spalletti e la sua tranquillità può fare molto bene, gli azzurri possono arrivare fino infondo”.