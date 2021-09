Bologna, Mihajlovic: “Rigore non c’era, bisogna valutare gli episodi”

Per il Bologna la vittoria è sfumata nel finale, dopo il rigore concesso per fallo di Bonifazi su Kallon e trasformato poi da Criscito per il 2-2 finale del Genoa. Un episodio che ha fatto, eufemismo, arrabbiare Sinisa Mihajlovic, tanto che poco dopo è stato espulso dall’arbitro Fourneau. Il tecnico rossoblù, nella breve conferenza stampa post gara, ha spiegato: “E’stato Bonifazi a subire fallo, anzi erano due ed erano anche netti. Nel cadere si è appoggiato sull’avversraio, niente di più: il rigore non c’è e bisogna valutare gli episodi“.