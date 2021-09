Vicepres. Udinese: “Vogliamo fare uno sgambetto al Napoli. Chi ruberei? Osimhen, fa paura!”

Il vicepresidente dell’Udinese Stefano Campoccia ha parlato a Radio Marte della sfida di stasera tra i bianconeri e il Napoli di Spalletti.

“Tutta Napoli sta aspettando i successi che merita, ma cercheremo di fare uno sgambetto. Spalletti ci conosce? Ora faccio gli scongiuri, ce la vediamo stasera. Sarà una bellissima partita, il Napoli ha una bellissima esperienza europea e ora c’è l’adrenalina per essere capolista. Noi siamo reduci da 3 ottime gare, il gruppo è carico. Perché Udinese e Napoli non fanno più affari? Ci sono buone relazioni, le società quando possono si guardano perché sono serie, il Napoli è un cliente ricorrente e c’è da aspettarsi a ogni finestra qualcosa. Il nostro modello non può non vedere il meccanismo della maturazione dei ragazzi e alcuni fenomeni come De Paul non possono restare più del tempo necessario. Anche a Napoli è successo. Chi ruberei al Napoli? Osimhen, ha fatto paura l’altra volta”.