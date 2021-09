Julio Velazquez, ex allenatore dell’Udinese, è intervenuto nel corso di Radio Goal, trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, per parlare del Napoli di Spalletti. Le sue parole:

“Luciano Spalletti sta facendo un lavoro straordinario, il Napoli merita i risultati che sta ottenendo. La rosa è forte, ma l’allenatore fa la differenza e per questo per me gli azzurri sono un serio candidato per lo Scudetto. Non ho dubbi. Luciano è preparato e intelligente, sa quello che deve fare”.