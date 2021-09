Nel pre-partita della Dacia Arena, tra Udinese e Napoli, ai microfoni di Dazn Ignacio Pussetto ha parlato cosi:

“Non pensavamo di partire cosi bene, già con la Juve abbiamo incominciato bene e vogliamo farlo anche stasera con il Napoli. Noi dobbiamo pensare a giocare, affrontiamo una grande squadra, non sarà facile. Anno scorso stavo facendo bene, peccato per il mio infortunio. Quest’anno voglio tornare a far bene”.