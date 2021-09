TuttoSport – Torna tra i convocati Meret ma stasera gioca Ospina

Alex Meret è tornato tra i convocati per la sfida di stasera contro l’Udinese.

Come riportato dall’edizione di TuttoSport, il portiere è tornato finalmente a disposizione dopo il brutto incidente rimediato nella vittoria di Marassi contro il Genoa. Stasera sarà ancora Ospina a difendere i pali azzurri in terra friuliana, ma la notizia del suo recupero è una vera e propria manna dal cielo per l’ambiente azzurro: sappiamo che il titolare di questa stagione sarà proprio Meret ed è fondamentale per lui avere continuità, finalmente, dal primo minuto.

Buone notizie in casa Napoli.