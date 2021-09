Specchia: “Spalletti sta gestendo bene la situazione, ma c’è chi gioca meglio del Napoli”

A Radio Marte ha parlato Paolo Specchia, allenatore, in merito alla stagione del Napoli e del suo nuovo allenatore, Luciano Spalletti.

“Credo che il Napoli abbia una chance importante, sta facendo bene ma il percorso è lungo. Oggi c’è una partita importante ma non decisiva. Penso che il Napoli sia consapevole di dover far punti, è una squadra che mi piace perché ha forza e serenità dettate dal tecnico, Spalletti. Finora ha gestito tutto bene, ha fatto i cambi giusti nel momento giusto, sa cosa fa. Il gioco migliore, però, lo sta facendo l’Inter. Può rivincere lo Scudetto. Il campionato è lungo, a parte la Juventus poi chi è attardato è l’Atalanta, che non mi convince. Alla Lazio Sarri va piano e il Napoli deve guardarsi soprattutto dall’Inter e anche dalla Roma”.