Amir Rrahmani, difensore del Napoli, ha parlato ai microfoni di DAZN. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“Dobbiamo evitare i pericoli che possono arrivare dalle squadre avversarie. Iniziamo dal basso per creare azioni pericolose. Fin dall’inizio siamo concentrati e fiduciosi, la fortuna anche se aiutato in alcune circostanze. Per vincere ci vuole anche quella. Spalletti? Ci dice che dobbiamo costruire più velocemente quando abbiamo la palla”.