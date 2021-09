C’è un grande ballottaggio in mediana tra Elmas e Zielinski.

Come riportato dall’edizione de Il Mattino, i due calciatori si giocano una maglia per il ruolo di trequartista: Spalletti non ha ancora deciso a chi affidare le chiavi del ruolo ma potrebbe puntare ancora sul polacco che è sembrato piuttosto in ombra nella sfida contro il Leicester. Le ultime riserve saranno scelte in giornata.