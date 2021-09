L’importanza di avere due ottimi portieri in squadra

Uno dei punti di forza del Napoli è quello di disporre di due ottimi portieri: Alex Meret e David Ospina. Due potenziali titolari. Uno più giovane, pronto ad esplodere e a raggiungere i massimi livelli, l’altro più esperto e abile nel gestire la difesa. In questa nuova stagione si è deciso di puntare sull’ex Udinese, ragazzo per il quale è stato fatto un investimento corposo. Sfortuna vuole che in Nazionale venga scoperto di un infortunio, motivo per cui Alex è costretto a stare fermo ai box.

Nel frattempo, il Napoli si è affidato al colombiano. Nelle tre stagioni trascorse con la maglia azzurra non ha mai sfigurato. L’ex Arsenal si è reso artefice di alcuni salvataggi miracolosi, e in alcune partite è risultato addirittura decisivo. Finché Meret sarà fermo in infermeria, Ospina saprà dire la sua. La porta del Napoli è al sicuro. L’alternanza dei portieri, nonostante abbia dei difetti, è una delle migliori scelte di mercato degli anni recenti del Napoli.