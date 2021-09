Legrottaglie: “Critico la Juventus come società. Napoli? Vi dico dove arriverà”

L’ex calciatore Nicola Legrottaglie ha parlato ai microfoni di 1 Station Radio della Serie A, tra la Juventus (di cui è ex), Milan e Napoli.

“Juventus? Più di concentrarmi su Allegri e il suo modo di giocare, farei un’analisi sulle scelte della società negli ultimi anni. Sono passati dal mandare via un allenatore per cercare di creare un’altra mentalità e dopo tre anni ritrovarsi con lo stesso. Probabilmente non c’era un’idea chiara sulla visione da dare al club. Milan? Quando c’è stato il momento di decidere ho visto una chiarezza importante e decisiva che ha portato ai risultati di oggi. Anche sul mercato e sulla tipologia di calciatori. Dove può arrivare il Napoli? Assolutamente tra le prime quattro. Gli azzurri daranno fastidio, ma non vedo ancora una squadra più forte di Inter, Milan e Juventus”.