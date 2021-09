Pepe Reina, ex portiere del Napoli in forza alla Lazio, ha difeso a spada tratta il suo allenatore Maurizio Sarri. Le sue parole:

“Abbiamo iniziato un nuovo percorso con un allenatore vincente. A Roma la pazienza non è scontata, dobbiamo sempre cercare i risultati, ma il potenziale è tanto e la squadra alla fine farà bene. io come Zoff? Se mi ricorderanno come una persona per bene come oggi si ricorda Zoff, io sarò contento”.