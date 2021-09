La Samp si allena in vista del Napoli: le condizioni di Thorsby dopo l’infortunio contro l’Empoli

Dopo la sfida con l’Udinese, il Napoli sarà impegnato nuovamente in settimana per un’altra ostica trasferta in casa della Sampdoria.

In vista di giovedì, la squadra di Roberto D’Aversa ha ripreso gli allenamenti quest’oggi dopo la vittoria al Castellani contro l’Empoli. Per i titolari lavoro rigenerante, alla quale ha preso parte anche Morten Thorsby, uscito anzitempo dalla sfida di ieri. Per gli altri riscaldamento, tecnica applica, giochi di posizione e partitella a campo ridotto con gli aggregati della Primavera.

Terapia e fisioterapie per Valerio Verre, alle prese con un infortunio muscolare e percorsi di recupero personalizzati per Manolo Gabbiadini e Ronaldo Vieira. Mohamed Ihattaren prosegue il suo lavoro specifico.