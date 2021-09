Il Mattino – Mertens dovrebbe tornare convocabile contro il Cagliari

Dries Mertens farà di tutto per essersi contro il Cagliari in campionato.

Come riportato dall’edizione de Il Mattino, il calciatore è fuori da luglio per un intervento alla spalla e a breve dovrebbe tornare in gruppo per essere a disposizione di mister Spalletti tra la gara con i sardi e la prossima sfida in Europa League allo Spartak Mosca. Il suo apporto sarà sicuramente importante nel sistema di gioco spallettiano, soprattutto in occasione del grande tour de force che vedrà protagonisti gli azzurri tra settembre ed ottobre.

Il Napoli ha bisogno anche delle giocate dello scugnizzo Mertens.