FOCUS – Udinese-Napoli: dove vederla e probabili formazioni

Alla Dacia Arena di Udinese andrà in scena alle 20:45 il match valido per la quarta giornata di Serie A fra Udinese e Napoli. Gli azzurri devono continuare la marcia positiva e approfittare degli scivoloni di Lazio, Roma e Milan e staccare sull’Inter. Dall’altra parte c’è l’Udinese che è partita bene e vuole continuare sulla scia dell’entusiasmo a portare punti a casa. Spalletti dopo l’adrenalinico pareggio contro il Leicester ora deve ritornare a vincere e trovare continuità in campionato può essere importante per dare finalmente a questo gruppo più di qualche consapevolezza

I precedenti

Questa sarà la sfida numero 79, e la quarantesima edizione in casa bianconera. I precedenti 39 sorridono l’Udinese con: 13 vittorie, 18 pareggi e 8 sconfitte. L’ultima vittoria del Napoli in trasferta coincide con l’ultima sfida giocata alla Dacia Arena il 10 gennaio 2021. I partenopei vinsero 2-1 con i gol di: per gli azzurri Insigne e Bakayoko mentre per la squadra di Udine gol di Lasagna. L’ultimo pareggio invece è datato 7 dicembre 2019. La partita finì per 1-1 con le reti di Lasagna e Zielinski . L’ultima vittoria per l’Udinese in casa, invece, risale alla sfida giocata nella stagione 2016. I bianconeri sconfissero gli azzurri per 3-1 con doppietta di Bruno Fernandes e gol di Théréau, mentre per gli azzurri Higuain.

Dove vederla

La partita sarà disponibile su DAZN Channel sul canale 409 del DTT, oppure sull’app di Dazn disponibile su Android e iOS con un abbonamento da 29,99 euro.

Probabili formazioni

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Nuytinck, Samir; Molina, Pereyra, Walace, Makengo, Larsen; Deulofeu, Pussetto. Allenatore: Gotti.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrhamani, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Anguissa, Zielinski; Politano, Osimhen, Insigne. Allenatore: Spalletti.