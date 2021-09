Ferrero: “In aereo si baciano in bocca ma fanno aprire gli stadi al 50% a scacchiera”

Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria, è stato ospite a L’aria che tira, trasmissione in onda su La7, per parlare della questione riapertura stadi. Le sue parole:

“Bisogna riaprire tutto ora che abbiamo il green pass, la copertura vaccinale è al 90%. In aereo si baciano in bocca, perché al cinema no? Negli stadi fanno aprire al 50% a scacchiera, cioè il 25%. I politici parlano troppo e fanno poco, qualcuno dica al ministro Speranza che qui il calcio, il cinema, la cultura stanno morendo. L’unica persona che si ricorda di noi è il ministro Franceschini, ma nel calcio nessuno ci calcola perché paghiamo tanto i calciatori. Abbiamo fatto poche richieste, la gente vuole lavorare. Su dieci persone dobbiamo rimetterci per uno che non si vuole vaccinare, così ci ammazziamo. Chi se ne frega dei no-vax, la gente ha fame”.