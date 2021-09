Dazn, Surza: “Smentisco le voci che parlano di una gabbia dell’Udinese su Osimhen”

Alessandro Surza, giornalista Dazn, è intervenuto in diretta da Udine per parlare nel corso di Marte Sport Live, trasmissione in onda su Radio Marte, della sfida di questa sera tra Udinese e Napoli. Le sue parole:

“L’Udinese sta bene e la classifica lo testimonia: chi vincerà starà al primo posto. È in corso un ballottaggio ta Makengo, Arslan e Deulofeu. Se lo spagnolo sarà titolare, Pereyra si abbasserà e giocherà uno tra Makengo e Arslan”.

“Gabbia con un difensore in più su Osimhen? Smentisco: l’Udinese ha massimo rispetto per il Napoli, Marino ha detto che se potesse toglierlo al Napoli lo farebbe, ma non credo che Gotti arrivi a stravolgere il suo modo di giocare. Il Napoli parte favorito, ma il tecnico bianconero non cambierà l’impostazione della partita”.