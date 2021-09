DAZN – Gotti: “Napoli nettamente superiore. Dispiace per il passivo”

Gotti, allenatore dell’Udinese, ha parlato dopo la partita con il Napoli ai microfoni di DAZN: “Ci sono grandi meriti del Napoli. Gli azzurri hanno gestito bene la partita. Il Napoli non ha mai mollato ed ha sempre continuato ad attaccare. Ad un allenatore danno sempre fastidio 4 gol anche perché ne abbiamo presi 2 balordi. C’erano le possibilità per arrivare con il palleggio in area del Napoli ma gli azzurri sono stati troppo bravi”. L’allenatore ha poi continuato: “Le caratteristiche dei giocatori del Napoli sono il palleggio nello stretto: abbiamo lasciato molte palle scoperte e ci hanno punito. Mi aspetto sempre di più dai miei giocatori soprattutto dopo il grande primo tempo. Ma il Napoli gioca con una leggerezza pazzesca. Noi cerchiamo una dimensione domenica dopo domenica e cercheremo di affrontare ogni partita con più spirito possibile. Bisogna sempre uscire a testa alta ed il passivo dispiace”