Da Udine a Udine: la rivincita di Rrhamani 9 mesi dopo

Era il dieci gennaio, in panchina c’era Gattuso e il Napoli non viveva proprio uno dei periodi migliori della stagione. Faceva il suo esordio in difesa Amir Rrahmani, finalmente dopo mesi di panchina e le gambe che scalpitavano per poter toccare l’erba bagnata, la sensazione più bella del mondo per un calciatore. Quando, però, manca piena fiducia da parte dell’allenatore e ci si trova in una grande squadra, una realtà molto differente da quella appena trascorsa all’Hellas Verona, pronta subito a dare sentenze finanche negative, probabilmente la paura di sbagliare aveva superato quella di dimostrare il proprio talento.

Infatti, l’ex gialloblu apparse immediatamente timido, poco concentrato e in netta difficoltà con le incursioni di Lasagna che, al 27esimo del primo tempo, segnò su un errore gravissimo di disimpegno proprio del numero 33. Una macchia così grande non si cancella dopo pochi secondi, tanto che lo stesso Gattuso decise di sostituirlo alla fine del primo tempo, conscio che un giocatore mentalmente così fragile avrebbe soltanto peggiorato la sua prestazione. Un ricordo che si trasformò in incubo, accusato, da un plebiscito, di non essere un calciatore capace di tenere il peso della maglia azzurra. Ma Rrahmani non si è di certo arreso, consapevole che veniva da un club con altre ambizioni ed era abituato a giocare a 3, quindi con compiti differenti dal modus operandi richiesti dall’ex Milan.

Testa bassa e lavorare: aveva voglia di dimostrare che una partita storta non fa il valore vero di un professionista, ci vuole tempo, pazienza e un’altra chance per far cambiare opinione. In verità, dopo quella partita la sua confidenza con i compagni e con il campo iniziò a migliorare notevolmente, tanto che riuscì a conquistare sempre più spesso un posto da titolare e, nonostante il risultato poi negativo, siglò un gol proprio contro la sua ex squadra che sarebbe potuto essere pesantissimo per il ritorno in Champions. Da Udine a Udine: in meno di un anno, ma in un’altra stagione, con Spalletti adesso sulla panchina, Rrahmani è partito da titolare non regalando nessuna rete agli avversari, ma anzi consegnando il 2 a 0 a favore degli azzurri, riscattandosi e scacciando via i fantasmi che ancora lo accompagnavano.

Se avessero raccontato tempo fa ciò che sarebbe accaduto, forse nessuno, o veramente pochi, si aspettavano un epilogo così positivo; più che i sogni, è la consapevolezza di saper di stare nel posto giusto, al momento giusto, a temprare il carattere dopo una caduta. Rrahmani ha, sine dubio, finalmente conquistato Napoli e il Napoli.