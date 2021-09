Come rendere la tua casa più smart: scopri le promozioni attive

Vuoi rendere la tua casa più smart? Perché non approfittarne per acquistare un televisore nuovo che ti permetta di navigare anche in Internet e guardare comodamente sul tuo divano video e film, ascoltare musica o giocare usando uno schermo bello grande? Allora scopri le promozioni attive sul sito di LG e cogli l’occasione per richiedere anche l’installazione professionale completamente gratuita.

Installazione gratuita e promozioni imperdibili per una casa “intelligente”

Fino al 31 dicembre 2021 si può approfittare dell’installazione gratuita offerta dagli specialisti di LG per chi ne farà richiesta, contattando il numero di servizio, dopo l’acquisto di uno dei prodotti in promozione nei punti vendita accreditati o online sul sito. Prima di richiedere l’installazione, tuttavia, è necessario assicurarsi che ci siano le giuste condizioni, ovvero:

In primis la parete deve essere libera così che i tecnici possano rapidamente installare la smart tv acquistata. Per lo stesso fine, dunque, è essenziale che non ci siano chiodi sporgenti o pannelli che possano ostacolare l’installazione stessa;

Ci sia un piano di appoggio stabile, mobile o scaffale, su cui posizionare l’elettrodomestico;

Lo spazio sopra la soundabar sia sufficiente in modo che i cavi esterni delle diverse periferiche possano garantire un’ottima trasmissione del suono. Mentre gli altoparlanti vengono posizionati in alto;

Per posizionare la centralina deve essere consentita una distanza di almeno 5 cm della soundabar (set-top-box) dal muro.

5 criteri per scegliere bene un televisore

Quando si deve acquistare un televisore è importante tenere conto delle caratteristiche tecniche, in primis, e conseguentemente delle proprie necessità. In particolare, per scegliere bene ci sono almeno 5 criteri da considerare, ovvero:

Le dimensioni della tv: bisogna considerare lo spazio a disposizione in casa, ma è preferibile scegliere una televisione di grandi dimensioni (i cosiddetti “pollici”) in modo da avere una buona esperienza visiva giacché le immagini trasmesse saranno di qualità migliore; La tecnologia High Dynamic Range (HDR), cioè la capacità di avere una luminosità maggiore e più colori a disposizione rispetto ai pannelli tradizionali; La presenza di porte usb così che si possa usare la TV anche per la riproduzione di contenuti multimediali come video e foto; La qualità del suono, che deve essere di alto livello, nonostante il sottile spessore delle televisioni di ultima generazione; Una garanzia completa con un servizio di assistenza incluso in caso di necessità.

Ogni potenziale cliente potrà ovviamente avere diverse esigenze o difficoltà a comprendere le caratteristiche più tecniche elencate in ogni scheda del prodotto da acquistare. Grazie al supporto degli addetti alla vendita, però, ogni aspetto viene chiarito semplificando la scelta finale d’acquisto. E tu hai già deciso quale sarà il modello della tua nuova smart tv? Approfitta delle occasioni del momento per portare a casa un televisore che ti consentirà di guardare un film su maxi schermi e sentirsi come in una sala cinematografica. Non resta allora che consultare le offerte e fare la propria scelta!