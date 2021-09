SSC NAPOLI – Eurorivali, i risultati di oggi

Il Napoli dirama, sul proprio sito ufficiale, i risultati di due (Leicester e Legia Varsavia) delle tre avversarie europee che hanno giocato oggi nei rispettivi campionati. Di seguito l’aggiornamento della società azzurra: “Questi i risultati delle Eurorivali del Napoli nel Gruppo C di Europa League: Inghilterra: Il Leicester è stato sconfitto in casa del Brighton per 2-1 (gol di Vardy). Il Leicester è al 12esimo posto in Premier League con 6 punti in 5 partite. Polonia: Il Legia Varsaviaha battuto il Gornik Lezkna per 3-1 (autogol Baranowsli, Muci, Emreli), Il Legia è 12esimo in campionato con 9 punti dopo 6 partite”.