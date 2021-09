Spalletti e il figlioccio Osimhen: insegnamenti comportamentali e sul campo

Un vero e proprio rapporto fra padre e figlio, quello che ormai si è creato fra Luciano Spalletti e Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano è ormai il beniamino del pubblico napoletano, e il lavoro duro da finalmente i suoi frutti. Etichettato come poco tecnico e poco preciso sotto porta questa stagione si sta prendendo tutte le sue rivincite, merito anche e soprattutto del nuovo tecnico Luciano Spalletti. Il tecnico ha sicuramente avuto un impatto forte sul calciatore, e gli insegnamenti oltre che puramente tecnici pare siano stati anche comportamentali, come sottolinea la Gazzetta dello Sport quest’oggi in edicola:

“A Osimhen Spalletti ha dedicato una grande attenzione: sia sul piano tecnico sia su quello tattico, ma anche comportamentale, senza risparmiargli battute paterne sulla capigliatura”.