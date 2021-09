Andrea Petagna sembrava ad un passo dall’addio e invece alla fine è rimasto in maglia azzurra. Se ciò è accaduto tanto lo si deve a Luciano Spalletti che, dopo la rete contro il Genoa gli ha detto ‘Tu resti qui!‘. A ricordarlo è La Gazzetta dello Sport, che spiega come il tecnico toscano si sia imposto per la permanenza dell’attaccante.