Nuove maglie SSC Napoli x EA7: dove acquistarle e prezzo

Sono passate ormai 24 ore ma sono già andate letteralmente a ruba, stiamo parlando delle nuove maglie del Napoli firmate Emporio Armani. Dopo circa un mese dalla loro uscita ufficiale in campo, ora anche negli store ufficiali è possibile trovare le maglie di Osimhen e compagni. Di fatto dopo meno di un giorno è già quasi tutto esaurito, con i negozi ufficiali presi d’assalto e la versione online che ha vissuto un ‘down’ poco dopo il rilascio della collezione.

Le maglie possono essere acquistate negli store ufficiali del Napoli, o in quelli online. Le casacche sono anche disponibili, come ormai da 3 stagioni, sul sito di Amazon e in tutti i rivenditori autorizzati. Il prezzo delle maglie è di 125 euro, personalizzazione esclusa, e a differenza dei pronostici iniziali, mare che questo non abbia fermato i tifosi partenopei.