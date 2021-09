Multa per la Salernitana, questa la decisione del Giudice Sportivo: il motivo

Il Giudice Sportivo di Serie A ha diramato il resoconto delle prime quattro giornate di Serie A della quarta giornata (Genoa-Fiorentina, Inter-Bologna, Salernitana-Atalanta e Torino-Sassuolo). Come si legge nel comunicato, nessuna espulsione e squalifica, ma risalta un’ammenda per la società Salernitana a causa del lancio di una bottiglia di plastica contro Zapata quando il giocatore è andato in gol. Di seguito la nota: “Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. SALERNITANA per avere, al 30° del secondo tempo, lanciato all’indirizzo di un calciatore avversario una bottiglietta in plastica; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS”.