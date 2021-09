Lazio-Cagliari, il risultato finale

Finisce 2-2 allo stadio Olimpico la partita tra Lazio e Cagliari. Apre le danze il solito Ciro Immobile che realizza un gol da attaccante d’area puro. I rossoblù pareggiano con Joao Pedro e raddoppiano con Balde, complice anche una difesa non perfetta dei biancocelesti. La squadra di Sarri chiude in difesa quella di Mazzarri e trova il pareggio con la rete di Cataldi. Espulsione al 93′ per Zappa, ma nonostante ciò la Lazio non riesce a trovare il gol del vantaggio e la partita si chiude sul pari.