Juventus-Milan, il risultato finale

Finisce 1-1 all’Allianz Stadium, la sfida tra Juventus e Milan non va oltre il pareggio. Al gol di Morata in contropiede, dopo l’errore di Theo, risponde Ante Rebic. Il croato risponde al cross dalla bandierina di Sandro Tonali. Con un punto a tesa, i bianconeri si piazzano diciottesimi a 2 punti, mentre i rossoneri, interrompono la striscia delle vittorie, agganciano l’Inter al primo posto con 10 punti. Il Napoli, in caso di vittoria contro l’Udinese, potrebbe scavalcare entrambe le milanesi ed essere primo a 12 punti.