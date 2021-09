Finisce 1-0 il primo tempo all’Allianz Stadium tra Juventus e Milan. A trovare il vantaggio bianconero è Alvaro Morata, che quando su contropiede si presenta l’occasione non sbaglia. La squadra di Pioli costretta anche a un cambio a causa dell’infortunio di Simon Kjaer, al suo posto entra Kalulu. I rossoneri hanno altri 45′ a disposizione per evitare la prima sconfitta in campionato, la squadra di Allegri, invece, deve cercare di difendere il risultato per conquistare la prima vittoria.