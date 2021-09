Il Roma – Spalletti pensa alla formazione contro l’Udinese: le ultime

“Allenamento mattutino per il Napoli a Castel Volturno. Spalletti sta preparando la sfida di lunedì sera in casa dell’ Udinese. Mancheranno ancora Meret, Demme e Lobotka che stanno svolgendo lavoro personalizzato. Tutti gli altri sono a disposizione. Tra i pali c’ è sempre Ospina. In difesa tornano Mario Rui e Manolas con Di Lorenzo e Koulibaly. A centrocampo non cambia nulla rispetto al Leicester. Ci sono Zielinski, Anguissa e Fabian. In attacco si rivede Politano titolare con Osimhen e Insigne. Oggi ci sarà la rifinitura e poi la partenza per Udine. Nell’ allenamento di ieri, dopo una prima fase dedicata alla velocità, la squadra ha svolto partitina a campo ridotto con porticine“.

Così questa mattina su ‘Il Roma‘ ha parlato della vigilia e della possibile formazione che vedremo domani sera in campo ad Udine per il monday night fra Udinese e Napoli.