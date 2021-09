Luca Gotti, tecnico dell’Udinese, scioglierà le riserve sui giocatori da schierare domani sera soltanto tra stanotte e domani mattina, quando i friulani faranno un po’ di attivazione muscolare in ritiro.

Intanto, alla vigilia del match, Gotti ha un bel dubbio di formazione, che riguarda un titolare di questa squadra: stiamo parlando di Stryger Larsen, l’esterno dei bianconeri che può giocare su entrambe le fasce.

Il tecnico friulano è ancora indeciso se impiegarlo o meno in vista di domani perché non è ancora al 100%, nonostante non abbia avuto problemi in settimana. Per cui, come riporta il Gazzettino, Gotti prenderà una decisione nelle prossime ore.

In caso di forfait del danese, sull’out di sinistra dovrebbe giocare Zeegelaar, a meno che il tecnico dei padroni di casa non decida di schierare Samir a tutta fascia e di inserire un altro difensore centrale.