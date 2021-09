Dopo gli Europei di calcio, Italia campione anche nel volley maschile

L’anno dell’Italia, così l’hanno definito in tanti dopo la vittoria dell’Europeo di calcio, della volley femminile e le olimpiadi. Oggi continua a confermarsi l’annata del tricolore e l’Italia diventa campione d’Europa anche nel volley maschile. I ragazzi azzurri riescono a battere la Slovenia in finale, in una partita combattutissima e vinta solo al tie break (22-25, 25-20, 20-25, 25-20, 15-11). Ancora emozioni in questo 2021, che dopo il brutto periodo pandemico riesce a far tornare la gioia e l’allegria sui volti degli italiani.