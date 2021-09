Dopo le prima 9 gare del quarto turno di A, e in attesa di vedere il Napoli domani contro l’Udinese, si evolve la classifica di Serie A. Al momento in testa c’è l’Inter seguita da Milan e Roma. Al quarto posto c’è il Napoli, che domani ha un’occasione ghiotta per staccare le altre in testa a punteggio pieno. In basso alla classifica navigano ancora Juve, Salernitana e Cagliari.