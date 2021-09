CdS: “Solo un Napoli United può vincere lo scudetto “

Un Napoli unito, o united, per vincere lo scudetto. Sul Corriere dello Sport il post questa mattina è dedicato al Napoli, al suo mercato ma anche ai bilanci e all’impresa scudetto.

“Il Napoli ha una bella rosa che può dare soddisfazioni, ma abbiamo un tallone d’ Achille, da almeno 4 anni: il terzino sinistro“. Questo quando si legge nelle prime righe, un tallone d’Achille che perseguita il Napoli da ormai 4 stagioni, e anche a Leicester senza Mario Rui qualche disastro è stato combinato.

“De Laurentis, che mai ha messo mani al suo portafoglio, non ha voluto nemmeno quest’anno fare un piccolo sforzo. E in queste prime partite, compresa quella di Leicester, si è sentita la mancanza in quel ruolo”. Subito una piccola, e comprensibile, critica o osservazione sul mancato acquisto della società di un terzino, che chiaramente denota qualche piccola mancanza da parte di presidente e Ds.

Chiaro è che in questo momento il Napoli deve essere più unito di prima, ora più che mai, per provare quindi a compensare le assenze ma soprattutto puntare uno scudetto – senza nascondersi – abbordabile.