Vice Presidente Udinese: “Napoli squadra fortissima ma daremo battaglia”

Stefano Campoccia Vice Presidente dell’Udinese è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per parlare del posticipo di Lunedì e non solo.

Più tifosi allo stadio? E’ l’auspicio di tutti. Forse solo in Italia non ci rendiamo conto che il calcio sta soffrendo ben oltre di quanto ci stiamo lamentando. La salute viene al primo posto e va tutelata, ma l’eccessiva prudenza rischia di essere schiacciante. Speriamo che il Governo possa guardare avanti con coraggio. Ho visto il Napoli a Leicester, gli azzurri giocano bene e gli spalti erano pieni. Sul Napoli? “? Lunedì sarà una gara bella e per palati fini. Ci sarà battaglia a centrocampo, la nostra difesa sta dimostrando una certa tenuta. Siamo partiti bene, speriamo di contenere l’attacco stellare della squadra di Spalletti. Gotti? Stravedo per il mister! E’ un allenatore moderno, lavora bene sul piano della capacità di coniugare esigenze della proprietà con le esigenze tattiche e strategiche. L’intuizione di fargli fare il grande salto è merito della famiglia Pozzo. La conduzione sportiva dell’Udinese sta dando soddisfazioni. Adesso col Napoli sarà battaglia, poi ci sarà la Roma. I cinque cambi potranno essere una componente in più per la gestione della partita, come avvenuto con la Juventus”.