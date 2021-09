TuttoSport – L’attacco del Napoli è uno tra i migliori in Europa

L’edizione odierna di TuttoSport dedica ampio spazio all’attacco del Napoli e all’allenatore degli azzurri, Luciano Spalletti: “Il

cartellino pagato al Lille circa 81 milioni (45 cash) ora sta generando un dividendo in termini di prestazioni e di gol segnati da un ragazzo che, sarà un caso, sta avendo la sua esplosione dietro la guida di Spalletti, un allenatore che conosce il modo per aumentare il rendimento dei suoi centravanti. L’attacco del Napoli è uno tra i più competitivi d’Europa con Insigne, Mertens, Politano, Lozano, Ounas e Petagna che in pochi possono permettersi“.