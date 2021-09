TuttoSport – Il rinnovo di Insigne è molto complicato: i dettagli

L’edizione odierna di TuttoSport dedica ampio spazio a Lorenzo Insigne e alle trattative per il suo rinnovo con il Napoli: “Altri scenari appaiono maggiormente intricati: l’atmosfera che da mesi circonda il rapporto tra Insigne e il Napoli non è delle più serene e questo non è un mistero. A volte poi le problematiche sono di altra natura e le questioni economiche si mescolano a quelle ambientali oppure alle ambizioni, alle aspettative. Bisogna però rendersi conto che dopo la pandemia tutto non potrà essere come prima”.