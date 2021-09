Krol ritorna a Napoli: sarà testimonial della Lotteria di Agnano

In vista del Gran Premio Lotteria di Agnano, che il 3 ottobre arriverà alla 72esima edizione, è stato scelto un testimonial speciale. Si tratta di Ruud Krol, ex calciatore della magnifica Olanda di Cruijff e del Napoli. Il 27 settembre, infatti, sarà ospite della famiglia Giugliano nella location di D’Angelo Santa Caterina per estrarre i numeri e dell’ordine di effettuazione delle batterie. Krol sarà accolto dal presidente Pierluigi D’Angelo e dai soci dell’Ippodromo. Ecco le sue parole.

“Sono felice di questo invito. Quando ero a Napoli sono qualche volta andato anche ad Agnano. Sarà un bel tuffo nei ricordi“