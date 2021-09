Il Napoli Primavera conquista una prestigiosa vittoria contro la Juventus in trasferta, decisiva la doppietta di Giuseppe Ambrosino. La partita si era aperta con il goal della Juventus, passata in vantaggio grazie alla rete siglata da Chibozo. Il Napoli però non ha abbassato ritmi ed intensità e con la doppietta di Ambrosino ha ribaltato la partita.